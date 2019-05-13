أنوار رمضان تزيد القصباء تألقاً

كعادتها تتألق «فينيسيا» الإمارة الباسمة وشريانها الحي الذي يربط بين بحيرتي خالد والخان في الشهر الفضيل، «قصباء» الشارقة التي تكتسي بحلة زاهية تأسر القلوب، عندما تترصع مرافقها وممراتها بالزينة والفوانيس الرمضانية، لاستقبال زوارها من العرب والأجانب، الذين يستمتعون من خلالها بقضاء ليالي رمضان، في أجواء أسرية تغمرها البهجة والأفراح، يتناولون ألذ المأكولات والمشروبات التي توفرها سلسلة المطاعم والمقاهي المنتشرة على ضفافها، عقب إطلاق مدفع الإفطار، وحتى قبيل الفجر.

تتأمل الأجواء الرمضانية حولك جيداً لتشعر بسكينة تنتابك، خاصة مع حالة البهجة والضجيج الممتع الذي تشهده القصباء التي تلقى إقبالاً كبيراً من قبل السياح والزوار، خاصة في الليالي الرمضانية، لما تتضمنه من مرافق وخدمات وما تنظمه من فعاليات ونشاطات تناسب كل أفراد العائلة، فضلاً عن العديد من المنشآت وعناصر الجذب السياحي العصرية مثل المطاعم والمقاهي والمرافق المميّزة التي تشمل مسرح القصباء الذي يتسع ل250 متفرجاً، وملتقى المؤتمرات، وقاعات الاجتماعات، ومركز الأعمال، وركن المرح للأطفال، والنافورة الموسيقية، ومركز مرايا للفنون، وغيرها الكثير.

سرعان ما ينتابك إحساس بأنك قد دخلت إلى منارة قديمة متوّجة برائحة الثقافة والقدم والتراث، وسرعان ما تذوب روحك ذوباناً في جمال وهدوء مياهها التي تحمل تلك القوارب والعبرات الخشبية عبر صفحاتها، والتي وجد فيها الزائرون ضالتهم المنشودة في استنشاق نسمات من الهواء العليل بعد إفطار شهي. لا يمكن ألا تنجذب تجاه القصرين التوأمين على جانبي ضفة القناة، واللذين يضمان منظمات ومؤسسات إسلامية تعليمية وعلمية وثقافية وأخرى غير حكومية، تشمل جمعية الاجتماعيين، وجمعية حماية اللغة العربية.

وما إن تتوجه إلى الواجهة الداخلية للقصباء، إلاّ وتجد لمسات الشهر الكريم أضفت عليها نوراً وجمالاً حتماً يبهر ناظريك. صوت الأطفال وضحكات العائلات كان كفيلاً بأن يجعلنا نقترب من تلك الأسرة التي كانت تستمتع بوقتها على أحد المقاهي المنتشرة في المنطقة، ليتحدث عبد الهادي عمران عن اختياره لهذا المكان تحديداً بالقول: القصباء لها طابع خاص في شهر رمضان الكريم، فهي تعتبر من الأماكن المناسبة والمؤهلة لقضاء أوقات مرحة، وفيه أيضاً نستطيع ممارسة رياضة المشي خاصة بعد وجبة الإفطار، هذا الأمر في حد ذاته يعتبر ترويحاً وترفيهاً، وكافة الأعمار من الصغار والكبار يستمتعون بوقتهم، فمنطقة لعب الأطفال كفيلة بأن تجعلنا نترك صغارنا يلهوون في أمان ونجلس نحن على أحد المقاهي نتجاذب أطراف الحديث.

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مروة العصفوري التي كانت ترقب أطفالها أثناء لهوهم في المنطقة المخصصة لهم، وصفت القصباء بالرئة التي يتنفس من خلالها كل القاطنين في الشارقة، وتقول: تتميز بطابع إيماني يضفي أجواء من المودة والرحمة طوال أيام شهر رمضان المبارك، ويجعل منها الوجهة الأكثر إقبالاً من قبل مقيمي وزوار إمارة الشارقة، لما تقدمه سلسلة المطاعم والمقاهي من عروضٍ مميزة لروادها خلال الشهر الفضيل، وما تضمه من مرافق عديدة تخدم الزوار كافة، والحقيقة أن القصباء تقدم تشكيلة واسعة من المرافق والخدمات الترفيهية، التي تتناسب مع مختلف أفراد الأسرة.

أمام الزينة الرمضانية التي أضفت بهاءً وجمالاً على القصباء، وأمام هذا الكم من البشر الذين ينتشرون على المقاهي المتنوعة تشعر بأن تلك المنطقة نجحت بجدارة في أن تكون متنفساً لكل المستويات الاجتماعية.

لا يمكن أن تصاب بالحيرة في انتقاء مكان أحد المقاهي، فكلها تتمتع بمشهد خلاب على البحيرة، وعلى أحدها جلست حصة المهيري تتناول مشروبها الساخن مع أفراد عائلتها وتقول: أهوى اصطحاب أسرتي وأصدقائي في الشهر الفضيل للقصباء لما تتميز به من طابع خاص ومميز يعود إلى طبيعة المكان والفعاليات التي ترافقه سنوياً.

لا يمكن لك أن تغادر رئة الشارقة ومتنفسها قبل أن تقوم بجولة بحرية عبر العبرات الخشبية التي تصطف على ضفتي بحيرة القصباء الممتدة مياهها لبحيرة خالد.