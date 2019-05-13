لا مخالفات بشأن ارتفاع الأسعار منذ بداية رمضان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:مهند داغر

أعلنت وزارة الاقتصاد عدم تسجيل أية مخالفات فيما يتعلق بارتفاع الأسعار في منافذ البيع بالدولة، منذ بداية شهر رمضان الفضيل، مؤكدة تراجع شكاوى المستهلكين بشكل ملحوظ تجاه ارتفاع أسعار السلع، وذلك بسبب تزايد الوعي الاستهلاكي.

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد خلال جولة رقابية في منفذ بيع اللولو بمركز الوحدة مول في أبوظبي، أمس، أن إدارة حماية المستهلك لم تسجل منذ بداية رمضان أية مخالفات لتجار أو محال بخصوص ارتفاع الأسعار، منوهاً إلى اختفاء شكاوى المستهلكين بشكل كبير من ارتفاع الأسعار والسبب في ذلك يرجع إلى وفرة المعروض من السلع إضافة إلى وعي المستهلكين.

وأوضح، إلى ارتياح كبير بين المستهلكين خلال رمضان الجاري تجاه أسعار السلع في ظل العروض غير المسبوقة على أسعار السلع خاصة الأساسية منها في وقت يشتد التنافس بين المنافذ تجاه خفض الأسعار بشكل أكبر وبلا شك فإن المستهلك هو المستفيد الأكبر.

وأشار النعيمي إلى أن جموع المستهلكين استفادت من العروض الترويجية التي نظمتها مراكز البيع الكبرى خلال الأسبوعين الماضيين مؤكداً أن العروض الترويجية حقيقية وأن المنافذ خفضت الأسعار بشكل كبير ووصلت في العديد من السلع لسعر أقل من التكلفة بعد أن رفعت دعمها للسلع في رمضان مثل مجموعة اللولو التي رفعت دعمها من 30 مليون درهم إلى 110 ملايين درهم خلال رمضان الجاري وجمعية الاتحاد التعاونية وكارفور وجمعية أبوظبي التعاونية وتزيد مخصصات المنافذ لدعم السلع هذا العام أكثر من 350 مليون درهم.

وأكد حامد الهاشمي رئيس قسم حماية المستهلك بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن الدائرة لم ترصد شكاوى مستهلكين تمثل ظاهرة حول ارتفاع الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان.

ولفت إلى أن الدائرة تنظم 4 حملات مكثفة يومياً تشمل الخضروات والفواكه واللحوم، مشيرا إلى أن مؤشرات النتائج الأولية أكدت التزام منافذ البيع بالأسعار.

وقال وجهنا إنذارات إلى محال قليلة، مع عدم وجود أي مخالفات، كما لاحظت الدائرة تراجعا بنسبة 30% في الإنذارات الموجهة لمنافذ البيع خلال الأسبوع الأول من رمضان الجاري مقارنة بشهر رمضان الماضي.

وكشف الهاشمي أن الدائرة ستبدأ قريبا المرحلة الثانية من مبادرة المستهلك الرقمية مشيرا إلى أن المبادرة تستهدف زيادة التواصل بين الدائرة والقطاع الخاص لضبط الأسواق، وأن الدائرة تستهدف زيادة عدد الشركات المشاركة فيها علما أن المرحلة الأولى شهدت انضمام 6 شركات كبرى لها.

وأوضح أبو بكر المدير الإقليمي لمجموعة اللولو هايبر في أبوظبي على أن منافذ اللولو التجارية في الدولة البالغ عددها 70 مركزا تنظم حملات ترويجية لأسعار السلع الأساسية والكمالية خلال شهر رمضان مشيراً إلى أن المجموعة رصدت خلال رمضان الجاري دعما وصل إلى 110 ملايين درهم.