مقتل 10 من عناصر ميلشيات الحوثى فى غارات جوية للتحالف العربى باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأحد، تجمعات وتحركات لميلشيات الحوثى فى محافظة صعدة شمالى اليمن، ما أسفر عن مقتل عشرة من عناصر الميلشيات وإصابة آخرين.
وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن القصف طال تجمعات لميلشيات الحوثى فى منطقة أم الرياح القريبة من مركز مديرية كتاف شرقى المحافظة.
وأضاف الموقع أن ذلك يتزامن مع مواجهات متقطعة بين قوات الجيش من جهة وميلشيات الحوثى من جهة أخرى فى المديرية ذاتها، تكبدت فيها الأخيرة خسائر فادحة فى الأرواح والعتاد.
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