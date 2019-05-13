ولي العهد السعودي يفي بوعده

قال محمد آل جابر، سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، اليوم الأحد 12 مايو/ آيار، إن الطفل اليمني رواف آل عوفان، وصل إلى المملكة لإجراء فحوصات طبية ولتقييم حالته الصحية.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في وقت سابق، أنه سيتكفل، بتكاليف علاج الطفل اليمني.

وسيخضع الطفل اليمني إلى مجموعات من الفحوصات الطبية، لتقييم حالته، وفقا لتغريدة نشرها السفير عبر صفحة السفير السعودي لدى اليمن على "تويتر".

ويعاني الطفل اليمني من ورم خبيث أفقده إحدى عينيه، ومن المقرر أن يتم علاجه في أحد المستشفيات التخصصية في العاصمة السعودية، الرياض.