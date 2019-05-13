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القاهرة — سبوتنيك. وقال موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"، اليوم الأحد، إن "مواجهات اندلعت بين قوات الجيش والحوثيين في الأطراف الجنوبية لمديرية قعطبة شمال الضالع".
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
ولفت الموقع، إلى أن الجيش "نفذ قصفا على مواقع للحوثيين في منطقة حمران السادة ودار السقمة ومعزوب عامر شمال وغربي مديرية قعطبة"، موضحا أن المواجهات "أسفرت عن مقتل 40 من عناصر الحوثيين بينهم قيادات وجرح آخرين، وتدمير دبابة وخمس آليات تابعة لهم".
وبحسب الموقع "وصلت 20 جثة لعناصر من الحوثيين على متن ثلاث آليات إلى مدينة دمت قادمة من جبهة مريس".
وأعلن الجيش اليمني، "مقتل نائب قائد المنطقة العسكرية الرابعة التابعة للحوثيين رداد يحيى العمري، بغارات شنها طيران التحالف على تجمعات للجماعة في مديرية قعطبة ومنطقة يعيس في جبهة مريس شمال الضالع".
ولفت الموقع إلى أن "الغارات أدت أيضاً إلى مقتل العشرات من عناصر الجماعة وتدمير آليات قتالية، وشاحنة على متنها أسلحة وذخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يعلن مقتل 40 مسلحا حوثيا بمواجهات شمال الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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