"محمد بن سلمان فخرنا" يشعل تويتر

وقال أحد المغردين: أنا متطرف في حب السعودية، ومحمد بن سلمان فخرنا. كما كتب لها له تركي نمر، "يا محمد يا بن سلمان يالشهم الجدير.. يا شبيه العود عبد العزيز الفيصلي". وقال سعودي بن سعود:"محمد بن سلمان نادر في كل زمان… قوة وعدل وإيمان وهيبة وخير وأمان". واعتبر صاحب حساب "إنسان عادي" أن ولي العهد السعودي "هذا هو الفخر الحقيقي للعرب". ​كما طالبه آخرون بالتدخل في أمور خاصة بالرياضة، وإنصاف فريق الهلال فيما يخص مشاركة اللاعبين الهواة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

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