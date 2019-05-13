ولي_العهد يدعم ترميم مباني #جدة التاريخية بـ50 مليون ريال

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بدعم مشروع ترميم 56 مبنى من المباني الآيلة للسقوط والتي تحمل عناصر معمارية ثرية لتراث جدة التاريخية، بمبلغ 50 مليون ريال (كمرحلة أولى).
يأتي ذلك مساهمة من ولي العهد في مساندة المشاريع التي من شأنها المحافظة على المكتسبات التاريخية والحضارية للمملكة، ولإحياء مباني جدة التاريخية وتأهيلها ومنع انهيارها حسب متطلبات اليونسكو لتسجيل جدة في سجل التراث العالمي المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.
وتضمن توجيه ولي العهد أن يكون مشروع الترميم بسواعد وطنية، والتوجيه لوزارة الثقافة على تكوين فرق لأعمال الترميم من الشباب السعوديين، وذلك بإشراف فنيين ذوي خبرة بالمباني التاريخية، على أن يتم التنفيذ وفق تصميم التراث العمراني المميز لجدة التاريخية وعناصره المعمارية الفريدة.
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