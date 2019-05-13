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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدرت وكالة شؤون المسجد النبوي الشريف، بيانًا بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول المقطع المنتشر والذي ظهرت فيه كميات الجراد والجنادب بقاعدة أحد أعمدة المظلات في ساحات المسجد النبوي.
وأوضحت أن ما تم تداوله إنما هو جزء من العمل الدوري الذي يقوم به فريق العمل المكلف بمكافحة الجراد والجنادب والتخلص من آثارها، حيث يقوم المختصون بتنظيف تمديدات تصريف المياه في أعمدة المظلات من الجراد والجنادب التي تجمعت فيها من الأعلى.
وأكدت الوكالة أن المظلات تعمل بكفاءة عالية، وأنه لا صحة لما أشيع حول توقفها بسبب الجراد والجنادب، مشيرة إلى أن فريق العمل قام بتنظيف جميع المظلات والتمديدات الخاصة فيها تلافيا لانسدادها وانبعاث الروائح الكريهة منها.
كانت هذه تفاصيل خبر شؤون #المسجد_النبوي توضح حقيقة ما أشيع حول توقف عمل المظلات بسبب الجراد والجنادب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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