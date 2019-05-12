شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعاقب صاحبة مؤسسة تبيع منتجات منتهية الصلاحية بمكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:‏

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بصاحبة مؤسسة، تزاول نشاط تجارة التجزئة في الملابس الجاهزة والأحذية والحقائب والإكسسوارات بمكة المكرمة.

جاء ذلك إثر ثبوت مخالفتها لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بعرضها وتسويقها مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، ولا تحمل أي بيانات تجارية؛ إذ تمت عملية مصادرتها، وإتلاف الكميات المضبوطة كافة بالنظر لما قد تشكله من خطورة على سلامة مستخدميها.

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وصدر حكم من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة، يقضي بإدانة صاحبة المنشأة، وفرض غرامة مالية، مع إغلاق المقر المخالف، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقتها.

واشتملت الكميات المضبوطة لدى معرض المنشأة الواقعة في أبراج الصفوة بمكة المكرمة على عددٍ من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية، وأخرى لا تحمل بيانات تجارية توضح مكونات المنتج وصلاحيته وبلد المنشأ، منها كريمات ومرطبات وبودرة ومزيلات وزيوت الشعر وغيرها.