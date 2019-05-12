شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من «النائب العام» بشأن تحرش شاب بفتاة في إحدى الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وجه النائب العام سعود المعجب، مساء اليوم الأحد، بالقبض على شاب؛ ظهر في مقطع فيديو وهو يتحرش بفتاة في أحد الأسواق.

وجاء توجيه النائب العام، بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، مشدداً على استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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وكانت مواقع التواصل، تداولت مقطع الفيديو، يُظهر شاباً في إحدى مناطق المملكة خلال تحرشه بفتاة في إحدى الأسواق.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة تحرش جديدة حدثت داخل «بقالة»؛ حيث ظهر فيه شاب وهو يلامس سيدة بطريقة مثيرة للاستياء.

وتعد هذه القضية الثالثة التي يقوم فيها أشخاص بالتحرش بفتيات بالسعودية، ويتم توثيقها بكاميرات الفيديو؛ حيث لم تمض 24 ساعة على قضية الشاب المتحرش بفتاة الخُبر أثناء وجودها بمركبتها، التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه وتوقيفه، وكذلك قضية المتحرش بفتاة في سوبر ماركات بالدمام التي انتهت تفاصيلها بالقبض عليه.