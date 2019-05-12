شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق خدمة تسجيل «الوقف» إلكترونياً.. طريقة ورابط تقديم الطلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للأوقاف خدمة تسجيل الأوقاف ذات الصكوك الإلكترونية، وذلك من خلال الرابط التالي (هنا).

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وأوضحت الهيئة أن مبادرة خدمة تسجيل الأوقاف إلكترونياً تمكن صاحب الوقف أو وكيله من تقديم طلب إصدار شهادة تسجيل الوقف إلكترونياً بيسر وسهولة، وتهدف إلى تسهيل ممارسة الأوقاف لأنشطتها ومهماتها، وإنشاء قاعدة بيانات لكافة الأوقاف، وتسهيل الإجراءات، وتنظيم الأوقاف.

وأضافت أن من مميزات الخدمة: “تسهيل ممارسة الوقف لمهماته وأنشطته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، والاستفادة من بعض الخدمات المتاحة في الوقت الحالي أو المستقبلي للأوقاف، والحصول على شهادة تسجيل رسمية من الهيئة العامة للأوقاف”.

وأشارت الهيئة إلى أن متطلبات تعبئة نموذج التقديم هي: حساب في “أبشر”، بيانات الواقف، بيانات الناظر/النظار، صك الوقفية الإلكتروني، صك الوكالة (في حال تقدم الوكيل)، مشيرةً إلى أنه يتم إصدار الشهادة إلكترونياً فور اكتمال دراسة الطلب.