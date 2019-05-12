شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر سيارات من مطب صناعي بـ«خميس مشيط».. والبلدية تعلق (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، صوره مواطن بكاميرا هاتفه الجوال، تضرر عدد من السيارات من مطب صناعي أُنشئ حديثاً في خميس مشيط، حيث أقامته البلدية دون وضع أي علامات تحذيرية تشير لوجوده، والانتباه إليه.

وشكا المواطن خلال المقطع، من تضرر سيارته وأسرته منه، مستشهداً بمرور عدد من السيارات دون الانتباه للمطب بسبب عدم وجود لوحات تحذيرية أو ألوان فسفورية أو غيرها.

من جهتها تفاعلت بلدية خميس مشيط ونشرت بياناً مع صورة حديثة للمطب، ذكرت فيه أنه “تم عمل المطب هذا اليوم، بعد تركيب اللوحات التحذيرية، بتنسيق مسبق مع الجهات ذات العلاقة”.

Advertisements

وأضافت أنه يجري حالياً العمل الآن على تنفيذ أعمال الدهانات التحذيرية، بعد انتهاء وقت الذروة، ووقت الازدحام المروري بالموقع”.

ووجهت بلدية خميس مشيط اعتذاراً عن الإزعاج الذي سببه هذا المطب للمواطنين، الذي تم تنفيذه حرصاً على السلامة المرورية عند تشغيل الدوار في التقاطع الخماسي، شاكرة المواطن الذي أشار إلى تلك الملاحظة.