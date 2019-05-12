شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يتناول إفطاره وسحوره داخل غرفة «العمليات».. والصحة توجه له رسالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شكرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استشاري المخ والأعصاب بمستشفى الملك فهد الدكتور فواز الشريف، وذلك في رسالة وجهتها للشريف لما أبداه من تفضيل الحالات الطارئة على حساب وجبتي الإفطار والسحور.

وكان مقطع فيديو قد انتشر للطبيب المذكور، عبر مواقع التواصل، ظهر فيه وهو يتناول جرعات من الماء في غرفة العمليات في وقت الإفطار.

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وظهر الطبيب في صورة أخرى وهو يتناول السحور بشرب الماء خلال إجرائه عملية جراحية لطفل في الثانية من العمر يعاني من نزيف في الدماغ.

وعلّق فواز الشريف على المقطع، قائلاً: “اليوم فكيت الريق وأنا أعمل عملية لمواطنة عشرينية.. تعاني من نزيف في المخ بسبب انفجار كيس شرياني وتم قفل كيسين شريانيين في اليمين واليسار”.