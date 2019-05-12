شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى لـ «موقوفي الخدمات».. البنوك تسمح بسحب جزء من الراتب عبر الصراف الآلي قريباً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف الأمین العام للجنة الإعلام والتوعیة بالبنوك السعودیة، طلعت حافظ، أن موقوفي الخدمات سيسمح لهم بسحب 67% من الراتب عبر الصراف الآلي، على أن یتبقى الثلث لسداد مدیونیاتھم.
وقال “حافظ” في تصريح صحفي: إن “قرار منح موقوفي الخدمات السحب من الصراف الآلي، لا یخول لهم استخدام الخدمات الإلكترونیة، لتنفیذ أو سداد الخدمات أو الفواتیر المستحقة علیھم”.
وأكد أمين لجنة الإعلام في “البنوك السعودية”، أن “بعض البنوك بدأت فعلیاً في تطبیق القرار، إلا أنه تم منح مھلة حتى نھایة الربع الثاني من 2019 لتطبیقه بشكل كامل”.
وكان حافظ أكد في وقت سابق، أن قرار أحقیة الموقوفة خدماتھم في السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي سیتم تنفیذه خلال أسبوعین، موضحاً في حينه أنه سیشمل جمیع البنوك، وجمیع الموقوفة خدماتھم دون استثناء.
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