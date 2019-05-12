شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين الأعمال التخريبية لـ4 سفن فى المياه الاقتصادية للإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين الأعمال التخريبية التى استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات فى خليج عمان ، بالقرب من إمارة الفجيرة ، فى عمل إجرامى خطير يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية أكدت تضامن المملكة ووقوفها التام مع دولة الإمارات فى كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها، وشددت على ضرورة تحمل المجتمع الدولى مسئولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدى لأى تهديد للأمن والسلم الدوليين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تدين الأعمال التخريبية لـ4 سفن فى المياه الاقتصادية للإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.