شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحبط هجوما لميلشيا الحوثى فى محافظة صعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت قوات الجيش اليمنى، اليوم الأحد، هجوما لميلشيا الحوثى فى محافظة صعدة شمال البلاد. وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبر نت) أن قوات الجيش تمكنت بدعم من مدفعية قوات التحالف العربى من إفشال هجوم للميلشيا فى جبهة الرزامات بمديرية الصفراء جنوب المحافظة، ما أسفر عن قتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي.

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