"ضيف مصر الكريم"... السيسي يستقبل ملك البحرين

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، إن "زيارة ضيف مصر الكريم عاهل مملكة البحرين، تأتى في إطار اللقاءات الثنائية التي تجمع الرئيس مع الملك حمد بن عيسى، بهدف التشاور والتنسيق بشأن تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع البحرين في جميع المجالات"، حسب بوابة الأهرام.
وتابع راضي أن الحديث بين الملك والرئيس يأتي في "ظل ما يجمع القيادتين والشعبين المصري والبحريني"، واستقبل السيسي الملك في مطار القاهرة، واستعرض معه عددا من الملفات الإقليمية التي تحظى باهتمام البلدين.
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