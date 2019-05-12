ماذا لو أصبح بين إيران وتصنيع قنبلة نووية "أيام معدودة"... محمد بن سلمان يجيب

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، هاشتاغ بعنوان (محمد_بن_سلمان_فخرنا)، أكثر ما تم تداوله فيديو لولي العهد السعودي يتحدث فيه عن إيران والاتفاق النووي.

وقال محمد بن سلمان، إن بشأن إيران "نحن نتفق بشأن أمور كثيرة، لكن ماذا لو في عام 2025 أصبح بين إيران وإنشاء قنبلة نووية أيام معدودة؟".

وتابع ابن سلمان: "لا أعتقد في هذا الوقت-أي 2025- إيران ستحترم الاتفاق، بل ستصنع القنبلة وتضع العالم أمام الأمر الواقع".

وأكد محمد بن سلمان أنه لو أرادت إيران حاليا صنع قنبلة نووية فالأمر يستغرق من عام إلى عامين، وهو وقت "يمكننا أن نقوم فيه بأشياء كثيرة، لمنعها من ذلك، أما في 2025 فلن يكون أمامنا سوى مواجهتها بقنبلة نووية أيضا".

ويعود الفيديو إلى لقاء بين ابن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يؤكد ولي العهد في نهاية الفيديو أنه يتمنى أن يتفهمه فخامة الرئيس، حتى " لا تتكرر حرب عالمية ثانية".