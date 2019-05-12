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© AFP 2019 / Fayez Nureldine
وطالبت السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين باتخاذ 4 تدابير للحفاظ على أمنهم، وهي:
1- عدم السفر إلى العراق.
2- تجنب الوجود في الأماكن، المعروفة بأنها أماكن تجمع أمريكيين.
3- عدم الكشف عن هويتهم.
4- اتخاذ الحيطة والحذر من المحيطين به.
وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها بالتواصل مع السفارة الأمريكية في العراق، عند حدوث أي طارئ.
وتشهد الآونة الأخيرة توترا متزايدا، بين الولايات المتحدة الأمريكية، وإيران، في ضوء حشود عسكرية وتهديدات متبادلة، من الجانبين.
© REUTERS / US Navy
وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس السبت 11 مايو / آيار، إن معركة كبرى على وشك الاندلاع في الخليج، مشيرة إلى إن شرارتها الأولى يمكن أن تندلع في العراق، وأنها ستكون أكثر تكلفة وعنفا من حربي الخليج الأولى والثانية.
وتقول الصحيفة، إن أمريكا وإيران أصبحتا على حافة المواجهة في الخليج، مشيرة إلى وجود قوات موالية لإيران في سوريا والعراق، يمكن أن تنفذ هجمات استباقية ضد القوات الأمريكية في المنطقة.
وأضافت: "يمكن أن تجر تلك الهجمات الجيش الأمريكي إلى حرب شاملة مع إيران في الخليج".
وتتجه إيران وأمريكا نحو تصعيد متواصل، خاصة بعدما أعلنت واشنطن إرسال حاملات الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى الخليج، ردا على تهديدات إيرانية سابقة بإغلاق مضيق هرمز.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تحذير صحيفة إسرائيلية من حرب كبرى... السفارة الأمريكية في بغداد تصدر بيانا عاجلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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