قائد القوة البحرية الإيرانية يهدد الأمريكيين: حضوركم في المنطقة وصل إلى نهايته

طهران- سبوتنيك.ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن خازنداي قوله، اليوم الأحد "حضور الأمريكيين في المنطقة استعراضي، وهذا الحضور وصل إلى نهايته وعليهم تركها".

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وأضاف خازنداي "لا أعلم لماذا حقق حضور حاملة السفن الأمريكية كل هذا الصيت، هؤلاء الأشرار والشياطين هم في المناطق المجاورة لنا منذ أربعين عاما"، متابعا "الحديث اليوم عن إرسال حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج ليس بالأمر الجديد وهم يسعون إلى تصعيد احتمالات الحرب".

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية السبت إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران.

وأعلنت واشنطن الأسبوع الجاري أنها سترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى الخليج لتحذير طهران من عواقب أي هجوم تشنه على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.

وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طهران من شن أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما"، لافتاً إلى أن "واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين".