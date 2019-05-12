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طهران- سبوتنيك.ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن خازنداي قوله، اليوم الأحد "حضور الأمريكيين في المنطقة استعراضي، وهذا الحضور وصل إلى نهايته وعليهم تركها".
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad
وقررت الولايات المتحدة الأمريكية السبت إرسال سفينة يو إس إس أرلنغتون المتخصصة بدعم الهجمات البرمائية وبطارية صواريخ باتريوت إلى الشرق الأوسط، لمواجهة "التهديدات المتنامية" الناجمة عن إيران.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الجاري أنها سترسل حاملة طائرات ومجموعة سفن ضاربة إلى الخليج لتحذير طهران من عواقب أي هجوم تشنه على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها.
وحذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس الماضي، طهران من شن أي هجمات ضد المصالح الأميركية أو حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مهددا بأن رد واشنطن سيكون "سريعا وحازما"، لافتاً إلى أن "واشنطن لاحظت تصرفات تصعيدية من قبل الإيرانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر قائد القوة البحرية الإيرانية يهدد الأمريكيين: حضوركم في المنطقة وصل إلى نهايته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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