نقابي فلسطيني: البحرية المصرية تحتجز 4 صيادين قبالة شاطئ غزة

غزة / هاني الشاعر - هداية الصعيدي / الخليج 365
احتجزت البحرية المصرية، الأحد، 4 صيادين فلسطينيين، في عرض البحر، قبالة شاطى جنوبي قطاع غزة.
وقال زكريا بكر، منسق لجان الصيادين بمؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي بغزة (منظمة نقابية غير حكومية)، إن "قوات من البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين فلسطينيين في عرض البحر قبالة شواطئ جنوبي القطاع".
وأضاف بكر، للأناضول، أن "زوارق تتبع لقوات البحرية المصرية احتجزت 4 صيادين كانوا على متن قاربهم".
وأشار أن البحرية المصرية صادرت المركب وشباك الصيد.
وذكر أن "الصيادين الذين احتجزتهم البحرية المصرية هم: محمد صيام 22 عاما، وإبراهيم البردويل 42 عاما، وأحمد البردويل 30 عام، وإبراهيم محمد البردويل 22 عاما".
وأوضح أن أسباب احتجاز السلطات المصرية للصيادين الفلسطينيين غير معروفة حتى الآن.
ولم تصدر السلطات المصرية ردا فوريا حول ما ذكره المسؤول الفلسطيني.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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