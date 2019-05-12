الخرطوم.. الشرطة تطلق الغاز لتفريق عمال معتصمين

الخرطوم / الخليج 365

أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع لتفريق عمال وفنيين معتصمين داخل الإدارة العامة للكهرباء، وسط العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق مئات المعتصمين، من فنيين وعمال؛ ما أصاب بعضهم، وتم نقلهم إلى مستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف الشهود أن أفرادا من الجيش تصدوا لقوات الشرطة، لحماية المعتصمين، ما أدى إلى تراجع الشرطة.

وبدأ عمال وفنيون اعتصاما في إدارة الكهرباء، الأحد؛ لمطالبة المسؤولين عن قطاع الكهرباء بإعلان أن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي ليس مسؤولة العمال والفنيين، وإنما بسبب عجز يعانيه السودان.

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ويغلق محتجون بعض الشوارع؛ احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، ويحملون الفنيين والعمال مسؤولية ذلك الانقطاع، ويقولون إنهم ينتمون لـ"الدولة العميقة"، في إشارة إلى نظام الرئيس المعزول عمر البشير (1989: 2019).

وعزلت قيادة الجيش السوداني، في 11 أبريل/نيسان الماضي، البشير من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أواخر العام الماضي.

وشكلت قيادة الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا لقيادة مرحلة انتقالية تستمر عامين كحد أقصى.

وتتصاعد خلافات بين المجلس العسكري وقوى التغيير بشأن المرحلة الانتقالية، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث بدول عربية أخرى، بحسب المحتجين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.