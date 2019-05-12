الاتحاد يحسم صفقة #حمدان_الشمراني

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسه لؤي هشام ناظر في حسم صفقة التعاقد مع حمدان الشمراني لاعب نادي الفيصلي لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ومن المقرر أن ينضم حمدان الشمراني لصفوف العميد بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم.

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الشمراني الذي يجيد اللاعب في مركز الظهير الأيسر وصل الى ” جدة ” مساء اليوم الأحد للتوقيع الرسمي على العقد.

على أن يعلن الاتحاد عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القادمة ليكون الشمراني أول الصفقات الصيفية.

يذكر أن الاتحاد كان قد سحق نادي الفتح بنتيجة 6/2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء يوم السبت على مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ) في الأسبوع 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.