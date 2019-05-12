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صحيفة الخليج الإلكترونية
حظي قائد فريق اتلتيكو مدريد دييغو غودين بتكريم خاص من قبل ادارة النادي والجماهير، في آخر مباراة له في الملعب الخاص بالنادي “واندا ميتروبوليتانو”، بعد أن كان قد أعلن عن رحيله بنهاية الموسم الجاري بعد تسعة مواسم قضاها في الفريق.
ونال غودين ردعًا تكريميًا وسط تصفيق حار من الجماهير، كما كان قد بدأ المباراة بممر شرفي امام زملائه في الفريق.
في هذه الاثناء، قال غودين امام الجماهير: “لقد جئت اليكم من بعيد، جعلتموني أشعر أنني في بيتي منذ اليوم الأول، شكرا جزيلا لك”.
وكان غودين قد قال في مؤتمر صحافي خلال وقت سابق والدموع تنهمر من عينيه إنه سيودع النادي المدريدي بعدما توج معه بألقاب ثماني بطولات مختلفة.
وخلال مسيرته الكروية مع الفريق، توج غودين بلقب الدوري الإسباني في 2014 وبلقب كأس ملك إسبانيا في 2013 والكأس السوبر الإسباني في 2014، إضافة للقب الدوري الأوروبي في 2012 و2018 والكأس السوبر الأوروبي في 2010 و2012 و2018 .
كانت هذه تفاصيل خبر وداع عاطفي لـ #غودين امام جماهير #اتلتيكو_مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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