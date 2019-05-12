المريسل يوجه رسالة هامة للنصراويين قبل مواجهة #الباطن الحاسمة

صحيفة الخليج الإلكترونية

وجه الكاتب والناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، رسالة الى نادي النصر، عقب الفوز على نادي الحزم بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على ملعب نادي الحزم وقبل أيام من مواجهة الباطن الحاسمة.

وكتب “المريسل” عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر:”أيها النصراويين جميعكم عن بكرة أبيكم احترموا فريق الباطن و حذاري من حظ الهلال، فكرة القدم لا تعترف إلا بمن يحترمها و يعطيها حقها”.

وتابع قائلاً: “الباطن سيلعب للتاريخ و أكبر مشكلة تواجه النصر أن الباطن ما عنده شي يخسره ارجوكم احترموه”.