شكرا لقرائتكم خبر عن «المواصفات والجودة» تحدد أفضل أنواع ملابس الإحرام.. احذروا هذه المادة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عدداً من النصائح للمعتمرين الراغبين في شراء ملابس الإحرام.

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ونبهت “الهيئة”، في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر تحت عنوان “لازم تعرف”، إلى ضرورة تجنب ملابس الإحرام المصنوعة من مادة “البوليستر”؛ نظراً لأن لها خاصية عالية في نفاذية الهواء أعلى من المصنوعة من القطن.

وأوضحت أن تلك النفاذية تعمل على انتقال الحرارة من البيئة الخارجية إلى الجسم؛ وهو ما يسبب اجهاداً حرارياً للشخص، أثناء أداء العمرة.

وأكدت “الهيئة”، على ضرورة أن تكون ملابس الإحرام من نوعية ألياف القطن مائة بالمائة؛ لتمتعه بخاصية امتصاص السوائل.