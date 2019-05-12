شكرا لقرائتكم خبر عن هاجم رجال الأمن بـ «سيف».. ضبط مضطرب نفسياً هدد بذبح زوجته وطفله في بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة بيشة والدفاع المدني من إنقاذ امرأة وطفلها من الموت بعد أن احتجزهما الزوج المضطرب نفسياً لعدة ساعات، كما أحدث إصابات بمدير الشرطة ورجلي أمن.

وكانت الأجهزة الأمنية قد باشرت صباح اليوم الأحد، بلاغاً يفيد باحتجاز مواطن مضطرب نفسياً لزوجته وطفله، حيث حاول أفراد الأمن تهدئته والتفاوض معه، وكان يحمل سلاحاً أبيضَ ويحاول الاعتداء عليهما.

وبعد أن تمكنت شرطة محافظة بيشة ممثلة بشرطة الحازمي من إنقاذ الطفل، سارع الزوج المضطرب نفسياً للاختباء في إحدى الغرف محاولاً قتل زوجته أو نفسه.

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ونجح أفراد الأمن في إنقاذ الزوجة ليلجأ الشخص المضطرب إلى الاعتداء على مدير الشرطة وفردين معه بسيف أثناء محاولة السيطرة عليه، وتم القبض عليه بعد جهود كبيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.