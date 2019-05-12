بعد لقاء ثانٍ مع السيسي.. حفتر يغادر القاهرة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر
غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطن الليبي، اليوم السبت، القاهرة، وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع معركة طرابلس. وكان السيسي، قد استقبل حفتر، أول من أمس الخميس، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.
كما أكد السيسي دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية وفي القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل. ووصرح السفير
كما أكد السيسي دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية وفي القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل.
ووصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حفتر" أشاد بدور مصر في دعم الشعب الليبي على كافة المستويات، مؤكدا قوة العلاقات التاريخية التي تربط بين الدولتين والشعبين الشقيقين، مشيدا بجهود مصر في مكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات العربية وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية ودعم الاستقرار والأمن للشعوب العربية. (التفاصيل)
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