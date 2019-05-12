انت الان تتابع بعد لقاء ثانٍ مع السيسي.. حفتر يغادر القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس عبد الفتاح السيسي والمشير خليفة حفتر

غادر المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطن الليبي، اليوم السبت، القاهرة، وذلك بعد زيارة لمصر استمرت 3 أيام التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك للمرة الثانية منذ اندلاع معركة طرابلس. وكان السيسي، قد استقبل حفتر، أول من أمس الخميس، في قصر الاتحادية، بحضور اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات، حيث أطلع حفتر السيسي على مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وأكد الرئيس دعم مصر لجهود مكافحة الإرهاب والجماعات والميليشيات المتطرفة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.

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كما أكد السيسي دور المؤسسة العسكرية الليبية لاستعادة مقومات الشرعية وفي القضاء على كافة أشكال الإرهاب والميليشيات والجماعات المتطرفة.، وتهيئة المناخ للتوصل إلى حلول سياسية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية، على نحو يلبي تطلعات الشعب الليبي الشقيق نحو الحياة الآمنة الكريمة وبناء المستقبل الأفضل. ووصرح السفير