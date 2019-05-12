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سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها فى العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها فى العراق؛ وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التى تربط بين مسقط وبغداد.

وذكرت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إعادة افتتاح السفارة العمانية فى العاصمة العراقية بغداد ستسهم فى تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين فى شتى المجالات.

 

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