شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تقرر إعادة فتح سفارتها فى العراق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت سلطنة عمان، اليوم الأحد، إعادة فتح سفارتها فى العراق؛ وذلك انطلاقًا من الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التى تربط بين مسقط وبغداد.
وذكرت وزارة الخارجية العمانية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إعادة افتتاح السفارة العمانية فى العاصمة العراقية بغداد ستسهم فى تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين فى شتى المجالات.
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