عضو بالبرلمان الإيراني: الانفجارات قرب الفجيرة تثبت هشاشة أمن دول الخليج

طهران —سبوتنيك.وقال بيشه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد "انفجارات الفجيرة أثبتت أن أمن الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي هو أمن هش".

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كانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أعلنت، مساء اليوم الأحد، تعرض 4 سفن تجارية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة، وفي المنطقة الاقتصادية البحرية لدولة الإمارات، وأكدت أن العمليات لم يسفر عنها وقوع أية خسائر أو أضرار بشرية.

وأكدت الخارجية "الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

كما أكدت الخارجية الإماراتية أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي، وبدون أي توقف؛ وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

ونقلت عدة قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية، عن مصادر خليجية، أن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة، فجر اليوم، موضحة "النيران اشتعلت في ما بين 7 إلى 10 ناقلات نفط كانت راسية في الميناء، وأن طائرات أمريكية وفرنسية حلقت فوق أجواء المنطقة".