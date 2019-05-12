- 1/2
- 2/2
طهران —سبوتنيك.وقال بيشه عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد "انفجارات الفجيرة أثبتت أن أمن الضفة الجنوبية من الخليج الفارسي هو أمن هش".
© AP Photo / Jon Gambrell
وأكدت الخارجية "الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وجاري التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية؛ وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".
كما أكدت الخارجية الإماراتية أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي، وبدون أي توقف؛ وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.
ونقلت عدة قنوات تلفزيونية ومواقع إخبارية، عن مصادر خليجية، أن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة، فجر اليوم، موضحة "النيران اشتعلت في ما بين 7 إلى 10 ناقلات نفط كانت راسية في الميناء، وأن طائرات أمريكية وفرنسية حلقت فوق أجواء المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر عضو بالبرلمان الإيراني: الانفجارات قرب الفجيرة تثبت هشاشة أمن دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.