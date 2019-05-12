البحرين تدين استهداف سفن مدنية في المياه الاقتصادية للإمارات

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قالت وزارة خارجية مملكة البحرين، اليوم الأحد 12 مايو / آيار، إنها تدين بشدة الأعمال التخريبية، التي استهدفت سفن شحن تجارية مدنية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في خليج عمان، بالقرب من إمارة الفجيرة.

وقالت الوزارة في بيانها، على موقعها الرسمي، إن استهداف السفن المدنية بالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، يمثل عملا إجراميا خطيرا يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية.

وتابع البيان: "تؤكد وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين ووقوفها التام مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها والحفاظ على مصالحها".

وأضافت: "نشدد على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لضمان وسلامة حركة الملاحة البحرية والتصدي لأي تهديد للأمن والسلم الدوليين".

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وقال وزير خارجية البحرين على "تويتر": "إن من يستهدف الإمارات يستهدف البحرين".

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيانها، أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات".

​وقال بيان لحكومة الفجيرة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

ونفت حكومة الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، ما تداولته وسائل إعلام عن وقوع انفجار بميناء الإمارة.