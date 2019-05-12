مصارع مشهور يموت على الحلبة

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

توفي المصارع المكسيكي المعروف باسم “الملك الفضي” وهو على الحلبة في العاصمة البريطانية لندن، وذلك وفقا لما أكدته إدارة صالة (راوند هاوس) في حي كامدين في لندن، اليوم الأحد، حيث كانت تقام هناك مباراة استعراضية.

وجاء في بيان نُشِر على “تويتر”، اليوم الأحد، أن الملك الفضي توفي للأسف أمس أثناء حدث (رياضي) في صالة راوندهاوس.

يذكر أن ملابسات الوفاة غير معروفة بعد.

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ورجحت تقارير إعلامية أن يكون سبب الوفاة هو تعرض المصارع الذي يدعى سيزار كواوتيمكو-جونزاليز بارون لأزمة قلبية.

وجرى تداول مقطع فيديو على الإنترنت ظهر فيه الملك الفضي وهو يعاني صعوبات أثناء مباراة استعراضية، وفي النهاية ظل ملقى على الأرض رغم مطالبات حكم الحلبة له بالنهوض.

ونقلت محطة (بي بي سي) عن شهود عيان، قولهم إنه سادت حالة من الخلط حول ما إذا كانت هذه الحادثة جزءا من المباراة.

كان بارون بدأ احترافه في التسعينيات كمصارع تابع لاتحاد المصارعة العالمي (دبليو سي دبليو)، ونال شهرة أوسع بأدائه دور الشرير رمسيس في الفيلم الكوميدي الأمريكي (ناتشو ليبر) عام 2006.