فيديو| في 60 يوما.. حصيلة اعتقالات الاحتلال للفلسطينيين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي
بآلاف من المعتقلين، لا تزال سجون الاحتلال الإسرائيلية تكتظ بالفلسطينيين، وسط صمت دولي وعربي.
وتزايدت حصيلة اعتقالات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين خلال الأيام الأخيرة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهري مارس وأبريل 905 فلسطينيين.
وكانت غالبية الاعتقالات من الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر، كما أن من بين المعتقلين 133 طفلًا و23 امرأة.
في حين، ذكرت تقارير إعلامية أن الاحتلال يعتقل نحو1200 فلسطيني في سجن "عوفر"، غربي رام الله وسط الضفة الغربية.
ووفق إحصائيات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى، فقد وصل عدد الأسرى الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل.
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