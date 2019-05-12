الإمارات: 4 سفن تعرضت لأعمال تخريب

اسماء السيد - نصر المجالي: أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم الأحد، لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الامارات.

وجاء التصريح الإماراتي الرسمي بعد تقارير مصدرها إيران تناقلتها وسائل إعلامية عن تفجيرات تعرضت لها سبع ناقلات في ميناء الفجيرة.

وبعد نفي رسمي من المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة لوقوع تفجيرات، اعلنت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها إن الجهات المعنية بالدولة قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن التحقيق جار حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن العمليات التخريبية لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

شائعات

وأكدت الخارجية الإماراتية أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الشائعات التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي على أن تعريض السفن التجارية لأعمال تخريبية وتهديد حياة طواقمها يعتبر تطوراً خطيراً، مؤكدة على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته لمنع أي أطراف تحاول المساس بأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية وهذا يعتبر تهديدا للأمن والسلامة الدولية.

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نفي الفجيرة

وكان بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة بالإمارات نُشر على تويتر نفى صحة تقارير إعلامية عن وقوع انفجارات في ميناء الفجيرة.

ولم يذكر البيان المنافذ الإعلامية التي نشرت التقارير لكن موقع برس تي.في الإيراني نقل عن قناة (الميادين) اللبنانية قولها إن سبع ناقلات نفط تعرضت لهجوم في الميناء.

وقال البيان: "المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة ينفي صحة التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انفجارات قوية هزت ميناء الفجيرة الإماراتي فجر اليوم، ويؤكد أن حركة العمل في الميناء تجري وفق المعتاد، ويدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية".

وقالت وكالة (فارس) الإيرنية في تقرير من طهران، بأن مصادر لم تذكرها زودت قناة (الميادين) بأرقام وأسماء عدد من هذه الناقلات العملاقة.

وقالت إن الانفجارات استهدفت: ناقلة النفط "المجد" تحمل الرقم 9773800 ناقلة النفط "المرزوق" تحمل الرقم 9165762 ناقلة النفط "الماريج" تحمل الرقم 9394741 ناقلة النفط "الاميجال" تحمل الرقم 91477674 ناقلة النفط "خمسا١٠" تحمل الرقم 94320704.