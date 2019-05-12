دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي احتفلوا بعيد الفطر المبارك بهدايا ميكانيكية فريدة من إم بي آند إف ماد

مع حلول شهر رمضان الفضيل واحتفالات عيد الفطر المبارك، تقدّم إم بي آند إف ماد غاليري (MB&F M.A.D.Gallery) المبتكرات الثلاث الأبرز التي يمكن أن تكون هدايا مثالية لأحبّائكم.

© alqiyady احتفلوا بعيد الفطر المبارك بهدايا ميكانيكية فريدة من إم بي آند إف ماد

تُعدّ "ميدوزا"(Medusa) ، وهي ساعة مكتب ذات تكوين مزدوج مستوحاة من قنديل البحر، الخيار الأمثل لإضفاء أجواء المحيط المميّزة على أيّ غرفة. تجمع هذه الساعة بين مهارة الحرفيين الاستثنائية والدقّة الساعاتية السويسرية الفائقة، كما أنها مغلّفة بزجاج "مورانو" (Murano) المشكّل بالنفخ يدوياً، ويمكن تعليقها في السقف أو وضعها قائمة على المكتب بواسطة إطار معدني على شكل أذرع منحنية.

نصائح غذائية قيمة للمرضى في عيد الفطر alqiyady 1 نصائح غذائية قيمة للمرضى في عيد الفطر

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© alqiyady احتفلوا بعيد الفطر المبارك بهدايا ميكانيكية فريدة من إم بي آند إف ماد

ساعة "55 نيكسي تايم زون"(55® Nixie Time Zone) التي صممتها شركة "آدات ديزاين" (Adatte Design) السويسرية المعروفة بتخصصها في التقنيات القديمة والنادرة، تستخدم أنابيب نيكسي التي يزيد عمرها من خمسين إلى ستّين عاماً لتكون بمثابة تحفة ميكانيكية تشكّل عرضاً فنياً مبدعاً.

© alqiyady احتفلوا بعيد الفطر المبارك بهدايا ميكانيكية فريدة من إم بي آند إف ماد

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بمناسبة عيد الفطر.. أفكار غير تقليدية لإعطاء العيدية alqiyady 1 بمناسبة عيد الفطر.. أفكار غير تقليدية لإعطاء العيدية

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باستخدامه وسيلة الرفع والطاقة اللاسلكية لتعويم وتدوير مصباح بسبعة خيوط LED في الهواء بشكل غامض، وقاعدة مصنوعة من خشب الجوز من مصادر مستدامة، فإن مصباح "فلايت باكمينستر" (Flyte Buckminster)، الذي سمي تيمّناً بالمخترع الأميركي الفذّ، هو حتماً هدية مثالية لأي منزل ومادة لحديث مشوّق فعلاً! المزيد:

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