شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الجزائرية": مقتل إرهابى فى كمين بولاية تيزى وزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأحد، تمكن قوات الجيش من القضاء على إرهابى بمنطقة (يعكوران) بولاية تيزى وزو (شمال) وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنكوف.

وذكر بيان للوزارة، اليوم الأحد، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة (دورية) للجيش، إثر نصب كمين بمنطقة الزرايب بالقرب من إعكورن بعزازقة، بولاية تيزى وزو، من القضاء على إرهابى وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنكوف وخزينتى ذخيرة ونظارة ميدان.

وأوضح البيان أن هذه العملية تأتى فى سياق العمليات المتواصلة التى تخوضها القوات المسلحة الجزائرية لتطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.