الجيش السوري يدمر أوكارا وآليات لـ"النصرة" في ريفي إدلب وحماة

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وذكرت وكالة "سانا" أن وحدات الجيش نفذت رمايات نارية مكثفة طالت تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" والتنظيمات المنضوية تحت زعامته في بلدة بداما بمنطقة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي.
© Sputnik . Murad Saed
كما أشارت الوكالة إلى أن الضربات أسفرت عن تدمير أوكار للتنظيم التكفيري وإيقاع قتلى ومصابين في صفوفه، لافتة إلى أن حالة من التخبط تسود صفوف التنظيمات الإرهابية نتيجة فشلها أمام التكتيكات العملياتية التي تنفذها وحدات الجيش باستخدام الأسلحة المناسبة ذات الدقة العالية وذلك في إطار الحرص على حياة المدنيين الذين تتخذهم تلك التنظيمات دروعا بشرية.
ودمرت وحدات الجيش برمايات مدفعية مركزة أوكارا وآليات للمجموعات الإرهابية في قرية الهبيط بريف إدلب الجنوبي والواقعة إلى الشرق من بلدة كفرنبودة بريف حماة الشمالي التي طهرها الجيش من الإرهاب خلال اليومين الماضيين.
كما نفذ الجيش، في ناحية قلعة المضيق بريف حماة الشمالي الغربي، رمايات بسلاح المدفعية ضد تحركات مجموعات إرهابية من تنظيم "جبهة النصرة" على محور قرية شير مغار ومدان غزال ما أدى إلى مقتل 3 إرهابيين وإصابة آخرين.
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