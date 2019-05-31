بومبيو: نأمل أن تحظر ألمانيا حزب الله اللبناني

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الجمعة، إنه بلاده تأمل أن تحذو ألمانيا حذو بريطانيا وتحظر حزب الله اللبناني.
جاء ذلك خلال زيارة لـ"بومبيو" إلى ألمانيا، بدأها اليوم ضمن جولة أوروبية مؤجلة تشمل أيضا سويسرا، وهولندا، وبريطانيا.
ومن المتوقع أن يضغط "بومبيو" على ألمانيا لتعزيز إنفاقها العسكري وتجنب أي صفقات مع شركة هواوي الصينية، وإعادة النظر في مشروع خط أنابيب مع روسيا، فضلا عن التطورات الخاصة بإيران، حسبما نقل موقع "يورونيوز".
وسيجتمع بومبيو مع نظيره الألماني هايكو ماس والمستشارة أنغيلا ميركل اليوم.
وكانت زيارة "بومبيو" لألمانيا مقررة في وقت سابق هذا الشهر لكنها ألغيت في آخر لحظة مع تزايد التوترات بشأن إيران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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