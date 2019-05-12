أبو ظبي: تعرض 4 سفن تجارية لعمليات تخريب قرب المياه الإقليمية

أبو ظبي / الخليج 365

قالت الخارجية الإماراتية، الأحد، إن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات، تعرضت لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية، باتجاه ميناء الفجيرة البحري.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة ونقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأوضحت الوزارة أن "أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباح اليوم لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي قرب إمارة الفجيرة وقرب المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات".

وأضافت أنه "جار التحقيق حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وستقوم الجهات المعنية بالتحقيق برفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها".

وأشارت الوزارة إلى أن "العمليات التخريبية" لم تنتج عنها أي أضرار بشرية أو إصابات، كما لا يوجد أي تسرب لأي مواد ضارة أو وقود من هذه السفن.

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وأكدت أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن "شائعات وقوع الحادث داخل الميناء لا أساس لها".

واعتبرت الخارجية الإماراتية، الحادث "تطوراً خطيراً"، داعية المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته.

وفي وقت سابق اليوم، نفت وكالة (وام)، وقوع "انفجارات قوية" بميناء الفجيرة كانت وسائل إعلام تحدثت عنها إثر اشتعال النيران بناقلات نفط.

وميناء الفجيرة يقع على الساحل الشرقي للإمارات، ويبعد ما يقرب من 70 ميلاً بحرياً عن مضيق هرمز.

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