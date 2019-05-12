الكويت: هناك توافق مع العراق على حل قضايا عالقة

الكويت / الخليج 365

قال نائب وزیر الخارجیة الكویتي خالد الجارالله، الأحد، إن ھناك توافقا كویتيا عراقيا على حل العدید من القضایا العالقة، في إطار العلاقات المتمیزة بین البلدین.

جاء ذلك ضمن تصريحات للجار الله، نقلتها وكالة الأنباء الكویتیة (كونا) عقب ساعات من افتتاح الاجتماع الوزاري السابع للجنة الكویتیة العراقیة المشتركة، بحضور وزير الخارجية العراقي، محمد الحكيم.

وأوضح الوزير الكويتي، أن 5 وثائق ستوقع بين ممثلي البلدين، دون تفاصيل أكثر عن القضايا العالقة محل التوافق.

ولفت الجار الله، إلى أن الاجتماع یأتي في ظروف "دقیقة وحرجة تمر بھا المنطقة، وعلیه فإنه من المھم والضروري مد جسور التواصل مع الاشقاء لتعزیز وتوثیق العلاقات بين البلدين".

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وفي سياق متصل، التقى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، الأحد، بقصره، وزير خارجية العراق، حسب كونا، التي لم تورد مزيدا من التفاصيل.

والسبت، غادر وفد عراقي يضم 15 مسؤولا، إلى الكويت، برئاسة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، حيث يترأس اجتماع اللجنة الوزاريَّة العراقية الكويتية المُشترَكة، وفق بيان للخارجية العراقية.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما في 2003، في أعقاب إسقاط النظام العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

وغزا النظام العراقي السابق برئاسة صدام حسين، دولة الكويت في 1991، واعتبرها المحافظة الـ19 لبلاده، فيما تدخل التحالف الدولي بقيادة واشنطن بعد أشهر وأنهى عملية احتلال الكويت بمعركة عاصفة الصحراء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.