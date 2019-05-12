- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تعرض أربع سفن تجارية لعمليات تخريبية قرب المياه الإقليمية التابعة لها.
وأكدت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء “وام” الرسمية أن الحادث لم ينتج عنه أية أضرار بيئية أو بشرية، حيث وقع قرب الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة.
وتجري الوزارة تحقيقا حول الحادث بالتعاون مع جهات دولية سيتم الإعلان عن نتائجها بعد إجرائها.
وأكدت الوزارة أن العمل يسير في ميناء الفجيرة بشكل طبيعي وبدون أي توقف، وأن الأنباء التي تحدثت عن وقوع الحادث داخل الميناء عارية عن الصحة ولا أساس لها، وأن الميناء مستمر في عملياته الكاملة بشكل روتيني.
وحذرت الخارجية الإماراتية من تعريض السفن التجارية في مياها الإقليمية لأعمال تخريبية أو تهديد حياة طواقمها، داعية المجتمع الدولي للتدخل لمنع أي تهديد لحركة الملاحة البحرية.
ونفى المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة في وقت سابق صحة تقارير إعلامية تحدثت عن انفجارات في ميناء الفجيرة الأحد.
وقال المكتب في تغريدة على تويتر إن حركة العمل في ميناء الفجيرة تجري وفق المعتاد.
ودعا المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخارجية_الإماراتية تكشف حقيقة وقوع تفجيرات في #ميناء_الفجيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.