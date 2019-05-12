اجتماعات المكتب التنفيذي #للأولمبياد الخاص الدولي تعقد في #واشنطن غداً

صحيفة الخليج الإلكترونية تُعقد غداً اجتماعات المكتب التنفيذي للاولمبياد الخاص الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة الرئيس الإقليمي المهندس أيمن عبد الوهاب ، وبحضور الرئيس التنفيذي مارى ديفيز.

ويضع المكتب التنفيذى تصوراً مبدئياً للخطة الخمسية الجديدة (2021 – 2025) ، التي تُعد الخطة الخمسية الخامسة وكانت أول خطة خمسية قد وضعت (2001 – 2005) وحققت الخطط الخمسية الأربعة الوصول بعدد اللاعبين إلى 5 ملايين لاعب ولاعبة حول العالم.

وتهدف الخطة الخمسية الجديدة الوصول بعدد اللاعبين الى عشرة ملايين لاعب, كما يقوم الرئيس الإقليمي باستعراض ما تحقق في الألعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي بشهر مارس الماضي وما حققته من نجاحات ، وشهدت أكبر مشاركة لبرامج المنطقة من حيث عدد اللاعبين.

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