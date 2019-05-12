ليفربول يحقق الإنتصار على #ولفرهامتبون ويفقد لقب الدوري

صحيفة الخليج الإلكترونية

حقق ليفربول الفوز على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة السابعة عشر نجح السنغالي ساديو ماني من افتتاح أهداف ليفربول في شباك وولفرهامبتون بعد تمريرة عرضية ممتازة من الظهير الأيمن أليكساندر أرنولد.

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