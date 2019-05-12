ليفربول يحقق الإنتصار على #ولفرهامتبون ويفقد لقب الدوري

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صحيفة الخليج الإلكترونية
حقق ليفربول الفوز على ضيفه وولفرهامبتون بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد في الجولة الثامنة والثلاثين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.
وفي الدقيقة السابعة عشر نجح السنغالي ساديو ماني من افتتاح أهداف ليفربول في شباك وولفرهامبتون بعد تمريرة عرضية ممتازة من الظهير الأيمن أليكساندر أرنولد.
وشهد الشوط الثاني بعض من الهدوء في رتم المباراة، ولكن في لحظاته الأخيرة عاد ساديو ماني مرة أخرى وسجل هدفه الثاني والثاني لليفربول.
وختم ليفربول بهذه المباراة الموسم في المركز الثاني برصيد 97 نقطة خلفاً لبطل المسابقة مانشستر سيتي برصيد 98.
وخسر ليفربول لقب الدوري الإنجليزي رسمياً لصالح مانشستر سيتي بعد فوز الأخير على برايتون، ليتوج السكاى بلوز باللقب للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.
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