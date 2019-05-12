البنوك_السعودية: تمكين موقوفي الخدمات من سحب 67 % من الراتب

صحيفة الخليج الالكترونية

أوضح الأمین العام للجنة الإعلام والتوعیة بالبنوك السعودیة طلعت حافظ أن القرار الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بمنح المواطنین والمقیمین الموقوفة خدماتھم، صلاحیة السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي، سیمكن الموقوفة خدماتھم من سحب 67 % من الراتب، على أن یتبقى الثلث لسداد مدیونیاتھم.

ونوَّه إلى أن القرار لا یخول لھم استخدام الخدمات الإلكترونیة، لتنفیذ أو سداد الخدمات أو الفواتیر المستحقة علیھم.

وأبان أن بعض البنوك بدأت فعلیا في تطبیق القرار، إلا أنه تم منح مھلة حتى نھایة الربع الثاني من 2019 لتطبیقه بشكل كامل.

وكان حافظ أكد في وقت سابق، أن قرار أحقیة الموقوفة خدماتھم في السحب النقدي عبر أجھزة الصراف الآلي سیتم تنفیذه خلال أسبوعین، موضحا في حينه أنه سیشمل جمیع البنوك وجمیع الموقوفة خدماتھم دون استثناء.