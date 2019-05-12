- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
تمكن فريق أياكس من قلبه تأخره أمام ضيفه أوتريخت بهدف للفوز برباعية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الهولندي.
وارتفع رصيد أياكس للنقطة 83 وينجح في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم مستغلاً هزيمة ملاحقه المباشر بي أس في إندهوفن بهدف نظيف على يد الكمار.
وافتتح البلجيكي عثمان بوسعيد التسجيل لأوتريخت في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدفين متتاليين بواسطة كلاس يان هونتيلار ودوني فان دي بيك في الدقيقتين 14 و45 بالترتيب.
وكان الصربي دوسان تاديتش مهاجم أياكس هو نجم الشوط الثاني بتوقيعه على ثنائية شخصية في الدقيقتين 75 و80 عن طريق ركلة جزاء.
وغاب عن المباراة جناح أياكس الدولي البرازيلي ديفيد نيريس بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة توتنهام الماضية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر #أياكس يكتسح محلياً ويحقق #الدوري_الهولندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.