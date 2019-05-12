أياكس يكتسح محلياً ويحقق #الدوري_الهولندي

صحيفة الخليج الإلكترونية

تمكن فريق أياكس من قلبه تأخره أمام ضيفه أوتريخت بهدف للفوز برباعية في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الهولندي.

وارتفع رصيد أياكس للنقطة 83 وينجح في تحقيق لقب الدوري هذا الموسم مستغلاً هزيمة ملاحقه المباشر بي أس في إندهوفن بهدف نظيف على يد الكمار.

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وافتتح البلجيكي عثمان بوسعيد التسجيل لأوتريخت في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدفين متتاليين بواسطة كلاس يان هونتيلار ودوني فان دي بيك في الدقيقتين 14 و45 بالترتيب.

وكان الصربي دوسان تاديتش مهاجم أياكس هو نجم الشوط الثاني بتوقيعه على ثنائية شخصية في الدقيقتين 75 و80 عن طريق ركلة جزاء.

وغاب عن المباراة جناح أياكس الدولي البرازيلي ديفيد نيريس بسبب الإصابة التي أبعدته عن مباراة توتنهام الماضية في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.