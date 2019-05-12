الخدمة_المدنية توقع اتفاقية مع #سكني لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبيها

صحيفة الخليج الالكترونية

وقع وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان ووزير الإسكان ماجد الحقيل اليوم (الإثنين)، اتفاقية يتولى بموجبها برنامج “سكني” تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي الخدمة المدنية، تشمل موظفي الوزارة المدرجين في قوائم وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين الوزارتين لتوفير عروض حصرية وخاصة مقدمة من القطاع الخاص لمنسوبي الخدمة المدنية، إضافة إلى تطوير منتجات نوعية تمكن المستفيدين من منسوبي وزارة الخدمة من تملك المسكن الأول.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج “سكني” لخدمة المستشار العقاري في فروع وزارة الخدمة المدنية لتقديم أفضل التوصيات والحلول العقارية، وبحث فرص مستقبلية تمكن منسوبي الخدمة المدنية من تملك المسكن المناسب، والتنسيق المشترك لبحث تطوير أراضي الخدمة المدنية.