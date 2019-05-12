وزارة_العمل تقر آلية جديدة لاستقبال العاملات المنزليات

صحيفة الخليج الالكترونية

أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل في المملكة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن بنظام الخروج والعودة تسهيلًا على المواطنين.

وأوضحت الوزارة أن الآلية الجديدة سيتم تطبيقها بشكل تجريبي في مطار الملك خالد الدولي بالرياض اعتباراً من 15 يوليو القادم، وذلك قبل أن يتم تطبيقه في جميع مطارات المملكة بشكل تدريجي لاحقاً.

وبحسب الآلية الجديدة فإن استقبال العاملة المنزلية في المطار سيكون تحت مسؤولية صاحب العمل بشكل كامل، بحيث تقتصر على اصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم استقبال العاملة مباشرة من الصالات الدولية من قبل صاحب العمل وبدون وسيط.

في حين كانت الآلية السابقة تفرض تدرجًا معينًا في عملية استقبالهن، حيث تمر خلالها العاملة وصاحب العمل بعدة مراحل تتمثل في اصدار تأشيرة الخروج والعودة للعاملة عن طريق نظام أبشر، ثم حجز رحلة القدوم، ثم مرور العاملة عبر جوازات صالة القدوم، ثم تفويجهن بشكل جماعي لوحدة استقبال العاملات المنزليات في المطار، إلى أن يتم استكمال إجراءات الاستلام من قبل صاحب العمل، وبالتالي استلامه للعاملة.