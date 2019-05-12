ارتفاعات كبيرة في #أسعار_الأغنام خلال #رمضان.. التفاصيل بالأرقام

صحيفة الخليج الالكترونية سجلت أسعار الأغنام بأسواق المنطقة الشرقية زيادة بنسبة 20٪ – 25٪ مع حلول شهر رمضان المبارك لترتفع لمستوى 1000- 1100 ريال مقابل 750 – 800 ريال بالنسبة للنعيمي و 600 – 750 ريالاً مقابل 500 – 850 ريالاً للسواكني. وقال تجار ماشية بالمنطقة الشرقية، إن الطلب على اللحوم الحمراء يرتفع كثيراً خلال شهر رمضان المبارك، مشيرين إلى أن الارتفاعات تبدأ قبل حلول الشهر الفضيل بنحو أسبوع تقريباً.

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