كوفيتش مدربا جديدا #لهيرتا_برلين

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، تعيين أنتي كوفيتش كمدير فني للفريق الأول بداية من الموسم المقبل، وذلك بعدما تم تصعيده من منصبه كمدير فني لفريق تحت 23 عاما.

ولعب الكرواتي كوفيتش، المولود في برلين، مع هيرتا برلين في الفريق الأول والاحتياطي ولشتوتجارت ونورنبرج وبوخوم، وأصبح مديرا فنيا لفريق تحت 23 عاما بهيرتا في .2013

وسيخلف كوفيتش، لاعبا سابقا آخر في هيرتا وهو بال دارداي، الذي استقال بعد أربع سنوات ونصف قضاها مع الفريق وبعد هبوط مستوى الفريق في الأشهر القليلة الماضية والتي جعلت الفريق يبتعد عن المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.

وقال كوفيتش “إن حلم الطفولة أصبح حقيقة”، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.

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وقال :” لم يكن هيرتا بمثابة صاحب عمل عادي بالنسبة لي. هرتا هو شغفي. أريد جلب الشغف والعاطفة للفريق”.

وقال المدير الرياضي ميشيل بريتز :” قلنا في البداية أننا نريد مدربا يحمي البصمة الوراثية لهيرتا. أنتي كوفاتش يعلم البصمة الوراثية أكثر من أي مرشح آخر”.