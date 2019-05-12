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كوفيتش مدربا جديدا #لهيرتا_برلين
صحيفة الخليج الإلكترونية
ولعب الكرواتي كوفيتش، المولود في برلين، مع هيرتا برلين في الفريق الأول والاحتياطي ولشتوتجارت ونورنبرج وبوخوم، وأصبح مديرا فنيا لفريق تحت 23 عاما بهيرتا في .2013
وسيخلف كوفيتش، لاعبا سابقا آخر في هيرتا وهو بال دارداي، الذي استقال بعد أربع سنوات ونصف قضاها مع الفريق وبعد هبوط مستوى الفريق في الأشهر القليلة الماضية والتي جعلت الفريق يبتعد عن المراكز المؤهلة للعب في أوروبا.
وقال كوفيتش “إن حلم الطفولة أصبح حقيقة”، ولكن لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل أخرى.
وقال :” لم يكن هيرتا بمثابة صاحب عمل عادي بالنسبة لي. هرتا هو شغفي. أريد جلب الشغف والعاطفة للفريق”.
وقال المدير الرياضي ميشيل بريتز :” قلنا في البداية أننا نريد مدربا يحمي البصمة الوراثية لهيرتا. أنتي كوفاتش يعلم البصمة الوراثية أكثر من أي مرشح آخر”.
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