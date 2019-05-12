بالصور.. أفراد جمعية الكشافة بالحرمين الشريفين.. صورة مُشرفة للشباب السعودي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - واس

يعكس أفراد جمعية الكشافة العربية السعودية المُشاركون في معسكرات الخدمة الرمضانية بمكة المكرمة والمدينة المنورة صورة مشرقة ومشرفة لأبناء هذا الوطن المعطاء أمام المعتمرين والمصلين والصوام في الحرمين الشريفين.

ويقدم أفراد الكشافة المساعدة للجميع حيث يرشدون التائه، ويعضدون العاجز، ويحملون المعوق، ويسعفون المصاب، ويسارعون إلى تلبية طلب الطالب، ونداء المستغيث، مشاركين غيرهم من قطاعات الدولة المعنية بخدمة المعتمرين والزوار، ومحققين الدور التربوي الذي تتطلع إليه جمعية الكشافة العربية السعودية ، مضحين بوقتهم والبعد عن أسرهم في هذا الشهر الفضيل ، ويعملون ليل نهار قناعة برسالتهم الكشفية ورؤيتها العالمية من أجل عالم أفضل.

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